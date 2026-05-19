Небензя: Россия готова содействовать урегулированию конфликта США и Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова содействовать дипломатическому урегулированию конфликта между США, Израилем и Ираном.

«Призываем стороны отказаться от языка угроз и повышения ставок и немедленно вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования в целях выхода на устойчивое и долгосрочное решение»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку (запись опубликована на сайте ООН).

По словам постпреда России, единственный способ завершить конфликт на Ближнем Востоке заключается в устранении его первопричин. Он добавил, что ответственность за эскалацию в регионе лежит на США и Израиле.