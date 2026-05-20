На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Андрея Звягинцева «Минотавр»

На Каннском кинофестивале показали новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева — «Минотавр». Variety пишет, что работа выглядит серьезным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь».

актеры Варвара Шлыкова, Дмитрий Мазуров, режиссер Андрей Звягинцев и актриса Ирис Лебедева на премьере фильма «Минотавр» в Канне

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как передает Deadline, показ «Минотавра» завершился 10-минутными аплодисментами зрителей. В центре сюжета — глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства.

Главные роли в фильме исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова. Съемки проходили в Риге, а производством занимались компании из Франции, Германии и Латвии.

Предыдущий фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Кинокартина режиссера «Левиафан» в 2014-м завоевала на фестивале награду за лучший сценарий, а фильм «Елена» в 2011-м был удостоен специального приза жюри в программе «Особый взгляд». Работы господина Звягинцева также дважды входили в шорт-лист номинантов на премию «Оскар».