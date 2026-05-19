Главные новости за 19 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Муниципальная «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Воронежа обжаловала решение арбитражного суда о признании недействительными допсоглашений по авансированию и взыскании 117 млн руб. в бюджет по контракту на строительство ливневой канализации в Центральном районе. Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры о применении последствий недействительности договора между ГДДХиБ и АО «ПМК-38».

Второй Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего жителя Белгородской области к пяти годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма на видеохостинге. Также ему запрещено администрировать сайты в течение двух лет. По данным следствия, в 2024 году он разместил в сети комментарий с оправданием деятельности террористической организации, который заметили сотрудники ФСБ.

В Курске Минкульт РФ объявил три конкурса на разработку проектной документации для реставрации объектов ансамбля Знаменского монастыря в центре Курска. Общая стоимость работ превышает 106 млн руб., финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Речь идет о «Воскресенской церкви», «Архиерейском доме», «Тускарных воротах» и «Соборе» XIX века.

В Липецкой области ночью средства ПВО сбили беспилотник над Ельцом. По данным местных властей, пострадавших нет, однако повреждены несколько частных домов.

В Орловской области на заседании профильного комитета облсовета обсуждалась возможность передачи региону активов национализированных агрохолдингов — «Главпродукта», КДВ и «Русагро».

В Тамбове опубликованы параметры трех очередей жилого комплекса «Андреевский» на территории бывшего Волковского спиртзавода в районе набережной водохранилища. Объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд руб. Проект реализует «Тамбовстарстрой» в рамках КРТ, генподрядчиком выступает «Каписталстрой». В составе — три многоквартирных дома на 235 квартир с завершением строительства в 2029 году.

Анна Швечикова