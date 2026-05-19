В Ельце Липецкой области снова уничтожили БПЛА: есть разрушения

Сегодня ночью дежурные средства ПВО сбили над Ельцом Липецкой области беспилотник. В результате никто не пострадал, однако повреждены несколько частных домов. Об этом сообщил мэр Вячеслав Жабин.

Уточняется, что ликвидация дрона произошла в период с 1:08 до 6:33, когда в регионе действовал режим угрозы атаки БПЛА.

По словам господина Жабина, на местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. «Как только они подтвердят, что территория безопасна, специальная комиссия начнет оценивать ущерб»,— добавил он.

С начала года в Ельце зафиксировали не менее трех атак ВСУ с серьезными последствиями. Так, в ночь на 8 мая при падении обломков дронов были выбиты окна частного дома — осколки ранили девятилетнего мальчика. В апреле из-за атак БПЛА в доме на улице Черокманова погибла женщина, еще пять человек пострадали. В январе в результате ударов беспилотников были ранены два мирных жителя.

