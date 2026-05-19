Минкульт ищет проектировщиков для реставрации исторического комплекса в центре Курска

Министерство культуры РФ объявило три открытых конкурса по выбору подрядчиков для разработки проектной документации по реставрации еще трех объектов культурного наследия (ОКН), входящих в ансамбль Знаменского монастыря в центре Курска. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 106 млн руб. Источник финансирования — федеральный бюджет. Это следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, справа — Воскресенская церковь

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, справа — Воскресенская церковь

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Речь идет об ОКН регионального значения «Воскресенская церковь Знаменского монастыря» (1876 год), а также об объектах федерального и регионального значения — «Архиерейский дом» (XIX век), «Тускарные ворота» (последняя четверть XIX века) и «Собор» (1816–1826 годы).

Наиболее крупный конкурс — на подготовку документации для «Архиерейского дома» и «Тускарных ворот» — оценен в 46,8 млн руб. Еще 45 млн руб. Минкульт готов направить на проектирование реставрации собора, 14,2 млн руб. — на проект Воскресенской церкви.

Победителям предстоит провести предварительные работы, выполнить комплексные научные исследования и инженерные изыскания, подготовить проекты реставрации и приспособления объектов к современному использованию, а также разработать рабочую и сметную документацию. Срок исполнения контрактов установлен до 14 февраля 2028 года.

Подать заявки на участие в конкурсах можно до 3 июня, в этот же день планируется подвести итоги процедур.

Ранее министерство уже проводило аналогичные конкурсы на разработку проектов реставрации «Братского корпуса Знаменского монастыря» (вторая половина XIX века) и объекта культурного наследия федерального значения «Башня ограды» (вторая половина XVII века), расположенных на улице Луначарского. Работы по этим контрактам были завершены весной этого года. Исполнителем в обоих случаях выступило федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ, подведомственно Минкульту). Услуги проектировщиков обошлись федбюджету примерно в 38 млн руб.

Подробнее о планах по восстановлению исторического центра Курска — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова