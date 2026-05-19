Мэрия Воронежа вслед за ПМК-38 обжаловала решение суда о возвращении 117 млн

Муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» (ГДДХиБ) подало апелляционную жалобу на решение областного арбитражного суда о признании недействительными дополнительных соглашений об авансировании и взыскании в бюджет 117 млн руб. по контракту на строительство сетей ливневой канализации в Центральном районе. Жалоба поступила 18 мая, указано в арбитражной картотеке.

«Ъ-Черноземье» писал, что в апреле этого года суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о «применении последствий недействительности договора» между ГДДХиБ и кисловодским АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК-38). Авансированные средства по решению арбитража надлежит вернуть. Однако в начале мая ПМК-38 обжаловала решение. По состоянию на 19 мая более подробная информация о жалобах в картотеке отсутствует. Тем не менее отмечается, что ПМК-38 подала ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Контракт на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа кисловодская фирма получила в октябре 2023 года. Компания не стала снижать начальную цену в 1,4 млрд руб. В ноябре прошлого года ФСБ и прокуратура проверили исполнение контракта, после чего было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Вторым проблемным объектом фирмы в Воронеже является Петровская набережная. Мэрия ведет претензионную работу, пытаясь через суд обязать подрядчика исправить недочеты и дефекты по гарантии. ПМК-38 в свою очередь сейчас последовательно идет к банкротству, что может поставить под угрозу исполнение гарантийных обязательств.

Денис Данилов