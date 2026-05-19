В Орловской области предложили забрать заводы национализированных холдингов

На заседании профильного комитета Орловского облсовета прозвучала мысль о принятии в собственность области расположенных на территории региона активов трех национализированных холдингов — «Главпродукт», КДВ и «Русагро». Об этом пишет сетевое издание «Орелтаймс». Предложение высказал первый зампредседателя регионального парламента Михаил Вдовин.

По информации заместителя губернатора в правительстве Орловской области по развитию АПК Сергея Борзенкова, холдинги представлены в регионе следующими предприятиями:

«Главпродукт» — Верховский молочно-консервный завод (МКЗ) и Мценский консервный завод;

КДВ — ООО «Орловский лидер», ООО «Орелагроинвест» и ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"»;

«Русагро» — ООО «Отрадаагроинвест» и АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"».

Сергей Борзенков отметил, что предприятия продолжают свою работу после национализации активов, как и их наемный менеджмент. На предложение господина Вдовина забрать заводы в собственность региона и финансировать производство из областных средств замгубернатора ответил, что «идеи все хорошие», но для принятия управленческого решения сначала «нужно хорошо подумать».

«Главный вопрос в том, что земля должна работать, и люди должны работать. У нас все это в работе, сотни людей на этих предприятиях заняты делом — вот что важно», — цитирует «Орелтаймс» господина Борзенкова.

В феврале «Ъ-Черноземье» писал, что управляющей компанией основного юридического лица ГК «Главпродукт» — ООО «Промсельхозинвест» — стала структура Россельхозбанка ООО «РСХБ-Финанс».

Денис Данилов