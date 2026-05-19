Белгородца отправят в колонию за комментарий на видеохостинге

Второй Западный окружной военный суд признал 39-летнего жителя Белгородской области виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его приговорили к пяти годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в течение двух лет. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о жителе Волоконовского округа.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, в марте 2024 года мужчина разместил на видеохостинге комментарий, содержащий оправдание и пропаганду действий террористической организации. Это обнаружили сотрудники ФСБ.

В начале мая военный суд приговорил 22-летнего белгородца к аналогичному сроку за оправдывающие терроризм комментарии в мессенджере.

Алина Морозова