Тамбовский девелопер строит ЖК за 2,4 млрд на берегу водохранилища

В Тамбове заявлены три очереди жилого комплекса «Андреевский» на одноименной улице в районе набережной Тамбовского водохранилища. Общий объем инвестиций — 2,4 млрд руб. Речь идет о трех многоквартирных домах, которые реализуются в рамках комплексного развития территории (КРТ). Застройщиком выступает ООО СЗ «Тамбовстарстрой», входящее в периметр группы «Старстрой плюс» Юрия Гончарова. Генподрядчик — местное «Каписталстрой» Сергея Корогодина. Это следует из проектных деклараций.

Общая площадь застройки составит порядка 27,5 тыс. кв. м, предусмотрено 235 квартир и 69 машино-мест.

Первый этап проекта оценивается в 1 млрд руб. Он включает многоквартирный дом переменной этажности до 10 этажей с монолитно-кирпичными конструкциями. В составе — 92 квартиры, в том числе 50 двухкомнатных, 17 трехкомнатных и 25 квартир на четыре комнаты и более. Жилая площадь — около 7,1 тыс. кв. м, дополнительно предусмотрено 69 нежилых помещений, в том числе под коммерцию. Завершение строительства намечено на второй квартал 2029 года.

Второй этап стоимостью 922 млн руб. предусматривает девятиэтажный дом комфорт-класса на 101 квартиру (73 двухкомнатные, 17 трехкомнатных и 11 квартир с четырьмя и более комнатами). Жилая площадь — 7 тыс. кв. м. Конструктив — монолит-кирпич, срок сдачи такой же, как и в первой очереди.

Третий этап оценивается в 477 млн руб. и включает восьмиэтажный дом комфорт-класса на 42 квартиры. Основу составляют двух- и трехкомнатные планировки, жилая площадь — 3,6 тыс. кв. м. Завершение — II квартал 2029 года. Все очереди реализуются в рамках договора о КРТ, заключенного в декабре 2024 года.

ООО СЗ «Тамбовстарстрой» зарегистрировано в марте 2018 года в Тамбове. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Гендиректором и единственным владельцем является Юрий Гончаров. По итогам 2025 года компания показала резкий рост финансовых показателей: выручка увеличилась до 133 млн руб., что почти в 30 раз выше уровня 2024 года. Чистая прибыль составила 67,9 млн руб., тогда как в предыдущие два года деятельность компании была убыточной. СЗ входит в группу компаний «Старстрой плюс» и специализируется на строительстве жилых домов комфорт-класса. В портфеле компании — реализованные жилые дома в Тамбове на улицах Пахотной, Селезневской и Мичуринской. Всего сдано семь домов общей площадью 93,1 тыс. кв. м.

Интерес девелопера к этой территории был еще в 2019 году, когда господин Гончаров подключился к процессу банкротства простаивающего Волковского спиртзавода. Уже тогда обсуждалось, что он может начать осваивать площадку предприятия. Суд удовлетворил его заявление на погашение задолженности завода перед ФНС в размере 145 млн руб., вместе с чем под контроль перешла и земля. Сам спиртзавод расположен на участке площадью более 2 га на улице Андреевской, 33, на берегу Тамбовского водохранилища. Тогда же застройщик выкупил на торгах за 7 млн руб. право аренды на соседний участок по адресу Андреевская, 33е (площадь 599 кв. м) вместе со зданием площадью 427 кв. м. На этой территории его компания начала строительство магазина, которое вызвало недовольство части местных жителей из-за затрагивания дворовой территории рядом с жилыми домами.

Анна Швечикова