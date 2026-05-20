В Петербурге пройдет юбилейный съезд Объединенной лизинговой ассоциации

Юбилейный 15-й съезд лизинговой отрасли состоится 21–22 мая в Санкт-Петербурге и станет центральной площадкой для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития на финансовом рынке. Благодаря ежегодным встречам Объединенная лизинговая ассоциация создает пространство для диалога профессионалов, в котором не существует барьеров и конкуренции. Одним из ключевых участников съезда по традиции станет компания «Балтийский лизинг», стоявшая у истоков создания отрасли в России и на долгие годы определившая вектор ее развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Первый день съезда будет посвящен подведению итогов 2025 года, а его главным событием станет награждение лидеров рынка по результатам исследования «Эксперт РА». По данным отраслевого рэнкинга, «Балтийский лизинг» является крупнейшей частной лизинговой компанией, уступая только трем игрокам с государственным участием. Объем нового бизнеса достиг почти 135,5 млрд рублей, что позволило «Балтийскому лизингу» улучшить годовой результат сразу на несколько позиций. На протяжении многих лет компания сохраняет бесспорное лидерство в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования (объем нового бизнеса — 11,5 млрд рублей), а также энергетического оборудования (1,6 млрд рублей).

«Мы продемонстрировали рост на фоне общего падения и сейчас занимаем четвертое место по новому бизнесу — и продолжаем двигаться в хорошем темпе. Однако за этим успехом стоят большая работа и огромное количество изменений, которые позволили нивелировать влияние негативных факторов. В условиях охлаждения рынка мы находим способ идти к клиенту с новыми программами и новыми продуктами, выбираем эффективные решения для всех видов бизнеса. В стратегии "Балтийского лизинга" был сознательно сделан большой упор на работу с оборудованием, и мы считаем, что этот выбор себя полностью оправдал»,— говорит первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Господин Сапожков, занимающий почетную должность вице-президента ОЛА, примет участие в центральной сессии, которая откроет деловую программу второго дня. Эксперты и руководители компаний поделятся опытом адаптации бизнес-моделей к новым условиям, расскажут о трансформации подходов к клиентскому сервису и операционному управлению, а также сделают прогнозы о состоянии рынка и развитии отрасли на фоне снижения ключевой ставки. Особый акцент в дискуссиях будет поставлен на изменениях в структуре спроса и работе с рисками. В «Балтийском лизинге» уделяют повышенное внимание этим аспектам работы.

«Мы видим определенное оживление на рынке и можем с уверенностью сказать, что наиболее сложный период прошли успешно. Благодаря максимальной диверсификации портфеля по отраслям "Балтийский лизинг" чувствует себя комфортно, как и наши клиенты. Мы работаем с легковым и грузовым транспортом, спецтехникой, оборудованием, сельскохозяйственной техникой и даже недвижимостью, не допуская чрезмерной концентрации на одном сегменте и выдаем не более 1,5 млрд рублей "в одни руки". Текущая трансформация клиентской структуры показывает, что рынок постепенно смещается в сторону более устойчивых и технологичных отраслей. И для лизинговых компаний сегодня особенно важно не просто финансировать сделки, а глубоко понимать специфику отрасли клиента, его бизнес-модель и перспективы развития конкретного сегмента экономики»,— подчеркивает господин Сапожков.

В этом году деловая программа съезда пополнилась новым форматом под названием «Лизинговые дебаты», в которых также примет участие Антон Сапожков. В ходе дискуссии лидеры отрасли поделятся мнением по самым острым вопросам, в том числе о работе с изъятой техникой и о создании хабов, о трансформации бизнеса в комплексные экосистемы и о том, как повысить инвестиционную активность на рынке. В «Балтийском лизинге» убеждены: отрасль переходит к постепенному росту, залогом которого является не только снижение ставки, но и эффективная совместная работа крупнейших компаний ради общего блага.

ООО «Балтийский лизинг»