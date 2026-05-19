Реестр такси объединят с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей

Пассажиры такси смогут проверить легальность перевозчика через мессенджер «Макс». Для этого нужно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, рассказал директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков.

Как уточнил господин Кисляков, объединить реестр такси с мессенджером планируется в этом году. В Минтрансе утверждают, что это повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам.

«Наверно, на этот год мы собираемся провести соответствующую интеграцию с мессенджером... Чтобы вы как пассажиры, наши пассажиры, граждане, еще до посадки в транспортное средство могли сфотографировать государственный номер либо вбить его в мессенджер "Макс" и сразу же получить ответ: легальный перевозчик или нет»,— сообщил Александр Кисляков на конференции ЦИПР (цитата по ТАСС).

С сентября 2025 года продавцы обязаны предустанавливать мессенджер «Макс» на смартфоны, ПК и другую продающуюся в стране электронику. По состоянию на конец апреля количество каналов в «Макс» превысило 7 млн. Власти также хотят обязать пользователей подтверждать все значимые действия в интернете одновременно через СМС и «Макс».

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о локализации такси. В реестр включают только машины российской сборки. Минпромторг периодически обновляет список автомобилей для работы в такси.

