Max и RuStore с сентября начнут предустанавливать на смартфонах в России

Мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты, сообщили в правительстве РФ. С 1 сентября он войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты.

Max заменит в списке обязательных к предустановке программ «VK Мессенджер». Он был в перечне с 2023 года.

Также с 1 сентября российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике с операционными системами iOS и HyperOS. Сегодня приложение уже предустанавливается на гаджетах с ОС Android и HarmonyOS.

Также в кабмине отметили, что с 2026 года на телевизоры с функцией Smart TV будет в обязательном порядке устанавливаться программа «Лайм HD TV».