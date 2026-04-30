Количество каналов в Max превысило 7 млн

На конец апреля в национальном мессенджере Max количество приватных каналов достигло 6,7 млн., еще 300 тыс. — публичные, рассказали «Ъ» в пресс-службе сервиса. Их общая аудитория составила 300 млн. человек. Как отмечают в компании, пик регистрации среди частных блогов пришелся на вторую половину апреля — за период в среднем в сутки пользователи регистрировали по 100 тыс. каналов.

Среди наиболее популярных категорий блогов в компании называют «Новости», «Образование» и «Кулинария и еда». Ранее в марте авторы в Max с 10 тыс. подписчиками и более получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+, необходимой для внесения в реестр Роскомнадзора.

В 2025 году Минцифры выделило более 4 млрд руб. на создание и развитие «многофункционального сервиса обмена информацией», следует из приложения к закону об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Взнос направлен в уставный капитал компании ИК «Единое видео», связанной с VK.

Ранее «Ъ» писал, что к концу года объем рекламы в мессенджере Max может достигнуть 2,5 млрд руб. Тогда участники рынка отмечали, что бюджеты и охваты национального мессенджера начали расти после замедления Telegram, но даже в текущих условиях активность в Max пока несопоставима с последним.

Варвара Полонская