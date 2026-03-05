Минпромторг обновил перечень автомобилей для работы в такси

Минпромторг обновил перечень автомобилей, которые допускаются к закупке для такси по требованиям закона о локализации. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Список предполагает регулярное обновление с учетом моделей, производство которых организуют в России по специальным инвестиционным контрактам (СПИК).

В перечень включили кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электрокроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1. Напротив, исключили модели УАЗ «Хантер» и «Патриот», а также два электромобиля Evolute — I-PRO и I-JET.

Список Минпромторга теперь содержит 22 модели: семь автомобилей Lada, шесть «Москвичей», три Evolute, три Voyah, две Sollers и электрокроссовер UMO 5. Ведомство также предложило дополнить перечень моделями Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet Т7.

Первоначальный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, Минпромторг опубликовал в октябре прошлого года.