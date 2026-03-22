Машины подали к реестру

За 2025 год количество работающих в России перевозчиков такси выросло почти в два раза, до 335,9 тыс., а число машин в их распоряжении — на 48%, до 1,3 млн. Впрочем, такая статистика отражает главным образом не столько рост числа новых водителей и машин в бизнесе, сколько количество регистраций в реестре. Водители в прошлом году активно включались в него из-за принятия закона о локализации такси. В 2026 году темпы роста резко упадут, а значительная часть компаний может уйти с рынка: обновление парка для них становится недоступным.

По итогам 2025 года в России было зарегистрировано 335,9 тыс. перевозчиков легковым такси, следует из подсчетов Международного евразийского форума такси (МЕФТ) на основе данных Минтранса. Год к году значение выросло на 98%.

Количество самозанятых перевозчиков увеличилось заметнее всего — в 2,8 раза, до 230,9 тыс. Индивидуальных предпринимателей стало больше на 22%, до 98,9 тыс. Количество юридических лиц выросло всего на 8%, до 6,1 тыс.

Резкий рост обеспечила легализация существующего рынка, считают в службе заказа такси «Максим». Этому способствовала работа агрегаторов совместно с налоговыми службами по переводу водителей, главным образом арендаторов машин таксопарков, в статус самозанятых.

Директор МЕФТ Александр Басалаев, впрочем, видит и органический рост рынка: стало больше людей, рассматривающих такси как форму дополнительного или временного заработка. В эту сферу могут переходить работники части отраслей, столкнувшиеся с вынужденным простоем, считает партнер практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Денис Тверской.

Число зарегистрированных в России служб такси за 2025 год выросло на 48%, до 2 тыс., машин — также на 48%, до 1,3 млн, следует из данных МЕФТ.

Это во многом связано со вступлением в силу с 1 марта 2026 года закона о локализации такси. В специально созданный реестр потребовалось внести все автомобили, чтобы сохранить возможность работать, говорят в «Максим». Там обращают внимание на то, что одну машину нередко могут использовать несколько водителей.

Большинство таксистов пользуются автомобилями производства АвтоВАЗа. Они по итогам 2025 года сформировали 27,1% парка. Ближайший конкурент — Hyundai, чья доля составила 10,8%. Следом идут Volkswagen (7,3%), Toyota (5,6%) и Renault — 5,1%.

В 2026 году регуляторный фактор, вероятно, будет влиять на рынок меньше и темпы его роста станут более сдержанными. Денис Тверской сомневается, что количество перевозчиков вырастет больше чем на 15–25%. Из-за вступления в силу закона о локализации будет затруднен вход на рынок самозанятым перевозчикам, автомобили которых не соответствуют требованиям, замечает Александр Басалаев.

МЕФТ в своем исследовании в принципе не исключает, что с рынка уйдут до 30% таксопарков, столкнувшись, в частности, со сложностями при обновлении машин. Господин Басалаев поясняет то, что автомобили, их лизинг и обслуживание существенно подорожали.

А старые машины нужно постоянно списывать из-за возраста и требований к безопасности. В «Максим» называют окупаемой стоимостью автомобиля для работы в такси в регионах 1,5 млн руб. Но этому критерию соответствуют лишь немногие модели. Большинство марок находятся в диапазоне 2,5–4 млн руб., добавляют в «Максим».

При этом спрос на услуги такси сохраняется высокий.

С 1 января по 15 февраля 2026 года число поездок в РФ выросло на 7% год к году, в Москве — на 10%, в Санкт-Петербурге — на 4%, подсчитали в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). И это при том, что, согласно Росстату, средняя стоимость поездки на такси в Москве по итогам января выросла на 30% в годовом выражении, составив 80,97 руб. на 1 км пути. В Санкт-Петербурге рост составил 0,3%, до 59,88 руб., в России в целом — 8%, до 49,31 руб.

Дарья Андрианова