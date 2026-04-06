Трагедия в двух действиях

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просит Госдуму пересмотреть принятый в первом чтении законопроект о значимых действиях в интернете. В действующей редакции такие действия требуется подтверждать одновременно через СМС и национальный мессенджер Max. В АКИТ настаивают на предоставлении пользователям выбора между двумя способами верификации. Обязательная отправка двух сообщений может обернуться для владельцев сайтов и сервисов дополнительными расходами в сотни миллиардов рублей, а также создаст риски для пользователей без российского номера или в зоне плохого покрытия сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к председателю комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергею Боярскому с просьбой пересмотреть положения законопроекта о «значимых действиях» (с текстом обращения ознакомился “Ъ”). Речь идет об инициативе, которая с 1 сентября 2026 года может ввести для российских сайтов обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и одновременно с этим — сообщениями в нацмессенджере Max.

Ассоциация просит дать пользователям выбор между двумя методами подтверждения таких действий, а также внести в законопроект рамочные критерии самих значимых действий и обеспечить участие отрасли при его подготовке.

Текущая версия законопроекта была принята в середине февраля в первом чтении, и пока предполагается, что перечень таких значимых действий правительство утвердит с 1 сентября 2026 года, согласовав его с ЦБ РФ.

Обязательная отправка двух сообщений — по СМС и в Max — приведет к росту затрат для владельцев сайтов и сервисов, считает президент АКИТ Артем Соколов. «Мы оцениваем затраты в сотни миллиардов рублей, учитывая, что стоимость СМС-сообщений до сих пор никак не регулируется, а обязательная отправка подтверждений по двум каналам однозначно увеличит стоимость коммуникаций для владельцев сайтов и сервисов при каждом подтверждаемом действии»,— отметил он. Кроме того, это ограничит антифрод-процедуры, мешая риск-ориентированным проверкам. Также предложенный в законопроекте подход, по мнению ассоциации, «дискриминирует пользователей без российского номера, находящихся в роуминге или в условиях плохого покрытия, а также пользователей без установленного Max», заключает Артем Соколов.

Кроме того, в законопроекте не установлены критерии «значимых действий». Ввиду этого представители бизнеса опасаются, что под этот критерий подпадут массовые повседневные действия пользователей в интернете. «Это увеличит нагрузку на бизнес, ухудшит опыт пользователей и не позволит заранее оценить последствия регулирования и расходы на выполнение требований до принятия или уточнения подзаконных актов»,— заявляют в АКИТ. “Ъ” направил запрос в Max.

Сергей Боярский ответил “Ъ”, что «все поступающие предложения будут внимательно рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению».

Ранее российские банки обращались в ЦБ и правительство с просьбой расширить приведенные в обсуждаемом законопроекте «Антифрод 2.0» способы подтверждения операций клиентов. Сейчас они также ограничены одновременно уведомлениями по СМС и в Max (cм. “Ъ” от 25 марта).

Если человек находится в труднодоступных районах, где есть сложности со связью, то у него может не получиться воспользоваться мессенджером, а значит, и совершить «значимое действие», отмечает управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев. По его словам, предоставление права выбора поможет избежать таких ситуаций. «Если проводить аналогию, например, с авторизацией пользователей, то законом "Об информации" предусмотрен выбор: через номер телефона, портал "Госуслуги", Единую биометрическую систему или мобильный ID»,— добавил он.

Филипп Крупанин