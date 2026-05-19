Депутаты переизбрали Мерзлякову на пост свердловского омбудсмена до 2031 года

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая занимает соответствующую должность с 2001 года, продолжит работать омбудсменом до 2031 года. За соответствующее решение в ходе тайного голосования выступили 38 депутатов законодательного собрания региона, трое — воздержались.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков напомнил, что губернатор Денис Паслер предложил депутатам переутвердить госпожу Мерзлякову уполномоченным 20 апреля. Он добавил, что глава Среднего Урала также направил 18 писем с «выражением положительных мнений общественных объединений и организаций» о действующем омбудсмене. «От федерального уполномоченного Татьяны Москальковой 7 мая поступил положительный ответ по поддержке указанной кандидатуры»,— отметил господин Старков.

Татьяна Мерзлякова призналась депутатом, что ее пятый срок полномочий «был самый тяжелый». «Мы еще не отошли от covid-19, и у нас началась проблема с СВО. Нам удалось не допустить социального напряжения, сделать многое, чтобы наши люди не были в неведении многих проблем»,— сказала она.

По словам госпожи Мерзляковой, до 2031 года она намерена пересмотреть концепцию развития гражданского общества в Свердловской области с учетом изменений сегодняшнего времени и обсудить концепцию прав человека на Среднем Урале. «Людям нужна конкретная помощь, очень тяжелая ситуация, когда не находится их без вести пропавший солдат. На ближайший год я бы запланировала усилить работу в ручном режиме, переформатировав аппарат»,— добавила омбудсмен, подчеркнув, что также не допустит «никаких серьезных нарушений на выборах».

После проведения тайного голосования все 39 депутатов, присутствующие в зале заседаний, проголосовали за переизбрание Татьяны Мерзляковой уполномоченным. «Клянусь всеми силами защищать права и свободы человека и гражданина, быть беспристрастным, и руководствоваться только законом и голосом совести»,— зачитала она текст присяги. После удостоверение уполномоченного ей вручил заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Свердловской области Сергей Никонов.

Татьяна Мерзлякова до назначения на пост омбудсмена, с 1979 года, работала в газете «Режевская весть»: была корреспондентом, заведующим отделом экономики, главным редактором. В 1991-м избралась депутатом думы Режа, в 1996-м — депутатом областной думы заксобрания Свердловской области. В 2000 году была утверждена советником председателя правительства региона по социальным вопросам. С октября 2019 года уполномоченный входит в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, руководит в нем комиссией по личным правам.

Госпожа Мерзлякова, согласно закону, должна была покинуть пост омбудсмена в 2016 году, однако сроки ее полномочий «обнулили» и начали отсчитывать заново. Поправки дали ей возможность работать в должности до 2026 года. В апреле Денис Паслер предложил внести изменения в областной закон об уполномоченном, который предлагает отсчитывать сроки замещения должности не от даты принятия федерального закона № 76-ФЗ от 2015 года, а от федерального закона № 48-ФЗ от марта 2020 года. «Тогда получается, что у нее (Татьяны Мерзляковой.— "Ъ-Урал") будет второй срок»,— пояснил тогда Сергей Никонов. Депутаты свердловского заксобрания одобрили инициативу губернатора.

Господин Никонов отметил, что профессиональные качества госпожи Мерзляковой «неоспоримы». Сама омбудсмен в разговоре с «Ъ-Урал» заявила, что ее аппарат научился «работать с фронтом», подчеркнув, что настроена и дальше «заниматься СВО и помощью семьям бойцов».

В том же месяце депутаты свердловского заксобрания впервые за несколько лет одобрили ее доклад о работе без требований внести в него изменения. В предыдущие годы парламентарии отправляли отчет на доработку из-за фактических, статистических и орфографических ошибок в документе. В 2025 году комитет поддержал доклад только после его третьего рассмотрения.

Василий Алексеев