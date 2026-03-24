Татьяне Мерзляковой добавили пять лет

В 2025 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области чаще всего поступали обращения о нарушении прав участников специальной военной операции (СВО), о случаях мошенничества в сфере жилья и о проблемах в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Об этом на заседании областного заксобрания региона рассказала омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Депутаты в свою очередь приняли закон, позволяющий ей работать уполномоченным до 2031 года.



Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Количество обращений к уполномоченному по правам человека в Свердловской области вновь превысило показатель предыдущего года и составило 50,6 тыс. в 2025 году (против 49,9 тыс. в 2024-м), заявила Татьяна Мерзлякова в начале доклада.

По словам омбудсмена, число писем с призывом защитить права военных за год возросло с 45,5% до 63,7% (от общего числа). Она пояснила, что в них уральцев стали больше волновать темы поиска без вести пропавших (рост за год с 44,1% до 57,4%), непредставленных социальных гарантий и компенсаций (с 4,4% до 7,1%) и социальной защиты семей, потерявших кормильца (с 4,6% до 6,4%).

Уполномоченный добавила, что второе место среди обращений заняла тема права на жилище (4,9% от общего числа), подчеркнув, что на Среднем Урале сложилась «непростая ситуация с людьми, кого мошенники привели к продаже имущества». «Пытаемся помогать им, суды изучают тему, но, к сожалению, ведомые продавцы остаются без жилья»,— сказала госпожа Мерзлякова.

По словам омбудсмена, третьей темой по количеству писем к ней стала защита прав в учреждениях уголовно-исполнительной системы (3,4%). Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что в 2025 году посетила СИЗО №1, №4 и №5, в которых сидят обвиняемые по ст. 205 УК РФ (террористический акт). «Беспокоит, что людей к терроризму приводили либо открытые сети, по которым их подталкивали к преступлению, либо обещанные деньги. Обидно, когда молодые парни за 40 тыс. руб. обещали поджечь военкомат или релейные шкафы железных дорог»,— добавила она.

В конце выступления Татьяна Мерзлякова отметила, что главным процессом в гражданском обществе Среднего Урала является «объединение людей вокруг ценной победы».

«Год единства народов России накладывает ответственность на уполномоченного, и мы должны вместе с населением ее очень серьезно внедрять в нашу жизнь»,— завершила она отчет.

Председатель комитета областного парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков отметил, что у омбудсмена получился «очень комплементарный доклад», и попросил ее рассказать о неудачах в работе. Депутат подчеркнул, что уполномоченный смогла решить положительно только 30% поступивших к ней обращений в 2025 году.

«Практически все, что вы описываете, у вас получилось, что не получается — это вина различных органов, нежелающих сотрудничать, либо по другим причинам. Боимся, что у читателя возникнет ощущение, что вы практически первое лицо в регионе и способны решить любой вопрос»,— добавил господин Старков.

Татьяна Мерзлякова пояснила, что показатель эффективности ее работы значительно снижает тема поиска без вести пропавших. «Тема сложная, мы имеем не более 10% положительного результата. Раньше у нас эффективность была выше»,— напомнила она.

Госпожа Мерзлякова заверила, что «нет и дня, чтобы мы не занимались поиском». «Сегодня с утра пришла на работу, мы уже одного бойца отыскали, слава Богу, живым. Есть разные вопросы, что касается СВО, мы не можем пока дать здесь очень высокий результат, но мы этим занимаемся»,— сказала она.

По итогам обсуждения отчета Евгений Старков признал, что «впервые за долгов время» документ был представлен депутатам без необходимых корректировок. «Это контрастно отличается от предыдущих рассмотрений, связанных с непринятием уполномоченным предлагаемых поправок. Что касается содержания — стилистических особенностей доклада, упоминания бюрократии и упрощения оценки вопросов сродни популизму, то это продолжает привлекать внимание и побуждать к дискуссиям»,— добавил он, однако призвал коллег поддержать выступление омбудсмена.

За принятие отчета Татьяны Мерзляковой к сведению единогласно выступили все 42 депутата, присутствующие на заседании.

После перерыва депутаты единогласно одобрили поправки в областной закон об уполномоченном по правам человека, которые дают госпоже Мерзляковой возможность продолжить работу в должности омбудсмена до 2031 года в случае поддержки губернатора Дениса Паслера.

Татьяна Мерзлякова занимает пост свердловского омбудсмена с 2001 года. После изменений законодательства в 2016 году сроки ее полномочий «обнулились» и начали отсчитываться заново. Без принятия очередных поправок госпожа Мерзлякова должна была уйти в отставку в июне 2026 года в связи с истечением своего второго срока на посту уполномоченного.

Заместитель губернатор — руководитель аппарата главы и правительства Свердловской области Сергей Никонов пояснил журналистам, что поправки предусматривают изменение исчисления сроков замещения должности омбудсмена от даты принятия федерального закона № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» от марта 2020 года, а не от федерального закона № 76-ФЗ от 2015 года. «Тогда получается, что у нее будет второй срок»,— добавил он.

Господин Никонов отметил, что профессиональные качества госпожи Мерзляковой «неоспоримы». «Из этого и нужно исходить. Губернатор посмотрит результаты ее работы, примет решение и вынесет достойную кандидатуру на обсуждение депутатов. Мое личное отношение к ней — это очень профессиональный человек. Просто так не включают в Совет при президенте по развитию гражданского общества»,— подчеркнул он.

Татьяна Мерзлякова заявила «Ъ-Урал», что настроена и дальше «заниматься СВО и помощью семьям бойцов». «Мы научились работать с фронтом, мы их знаем, я очень благодарна военной полиции, прокуратуре, СКР, признательна очень многим командирам войсковых частей. Когда мы звонили в сильно отдаленный госпиталь, там говорили: Татьяна Георгиевна, да мы для вас все сделаем. Есть проблемы, и мы должны справиться с ними вместе»,— сказала она.

Василий Алексеев