Число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области возросло на 7,6 тыс. по сравнению с 2023 годом, сообщила в отчете за 2024 год омбудсмен Татьяна Мерзлякова на заседании заксобрания. Она отметила рост сообщений, связанных с без вести пропавшими, и призвала власти усилить поиск бойцов после завершения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Когда депутаты решили покритиковать госпожу Мерзлякову за неточности в предыдущих отклоненных ими версиях отчета, врио губернатора Денис Паслер за нее вступился и призвал парламентариев сконцентрироваться на совместной работе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Событием 2024 года для аппарата омбудсмена в Свердловской области стали выборы президента России, заявила депутатам заксобрания уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в начале отчета о своей работе. «Так дружно может проголосовать только славный трудовой Урал. Выборы прошли спокойно, организовано, итоговые цифры говорят за себя — 82,1% уральцев поддержали вектор дальнейшего развития страны, проголосовали за нашего президента»,— подчеркнула она.

Госпожа Мерзлякова сообщила, что число обращений уполномоченному увеличилось с 41 832 в 2023 году до 49 493, из которых только 35% были решены положительно. «Это ниже, чем было в предыдущие годы, потому что большое количество обращений связано с без вести пропавшими. Пока не будет окончательно решен вопрос по каждому человеку, по которому к нам обратились близкие, мы не можем считать выполненной свою задачу»,— пояснила омбудсмен, добавив, что с темой СВО связано 45,5% от всех обращений.

Госпожа Мерзлякова считает, что после завершения СВО властям необходимо усилить поиск без вести пропавших.

«Уверена, что победа приближена. И самое главное, чего я боюсь, что после того, как мы будем аплодировать победителям, мы не станем с таким необходимым размахом искать без вести пропавших»,— добавила она.

Уполномоченный отметила, что ее аппарат ведет работу по сокращению числа бойцов со статусом «самовольно оставивший часть» (СОЧ). «Гендиректор предприятия из Асбеста был уверен, что его боец уходил на фронт воевать за Родину, за русский мир, и ни в коем случае не мог оказаться СОЧ. Собрали матерей и жен, которые считают, что их бойцы не должны были получать статус СОЧ, и уже из 20 человек только четверо осталось с ним»,— пояснила Татьяна Мерзлякова, призвав депутатов оказать ей «дальнейшее сотрудничество во благо жителей Свердловской области».

Депутат от КПРФ Тарас Исаков попросил омбудсмена «не воспринимать болезненно критику» на комитете по вопросам законодательства, который дважды отправлял ее отчет на доработку. «Вызывает недоумение ваша критика работы комитета на предмет предвзятости. Особенно, когда замечания вами устранены»,— подчеркнул он.

Татьяна Мерзлякова ответила, что за годы работы омбудсменом «привыкла к критике».

«Давайте оставим это в прошлом и начнем с чистого листа. Я прислушиваюсь к каждому замечанию, с уважением отношусь к депутатскому корпусу»,— заверила уполномоченный.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Петр Соколюк поинтересовался у госпожи Мерзляковой, все ли она сделала для сохранения колоний в Ивдельском районе. Он напомнил, что в 1937-1985 годах из 37 тыс. жителей на территории наказание отбывали 18 тыс. человек, в 1953 и 1984 годах — до 24 тыс. осужденных. Господин Соколоюк подчеркнул, что за последние годы в муниципалитете закрылись ИК №55, №56 и №62. «Если даже колония устарела, надо построить новую. Никогда еще не было такого ни при царе, ни при другой власти, что служба исполнения наказания будет не нужна государству»,— заверил депутат.

Татьяна Мерзлякова отметила, что «все делала для того, чтобы сохранить колонии», напомнив, что в период работы Петра Соколюка мэром Ивделя в 2001-2020 годах «ни одной колонии, за исключением ИК №56, закрыто не было». Омбудсмен добавила, что с назначением врио губернатора Дениса Паслера возможно возобновление работы ИК №54 в Сосьве и №55, №56 в Ивделе. «Когда появился Денис Владимирович, он занимается спасением колоний лично. Поэтому появилась надежда, что мы сможем рассчитывать на возвращение работы колоний»,— пояснила госпожа Мерзлякова.

Омбудсмена поддержал Денис Паслер, напомнив, что госпожа Мерзлякова является «не единственным человеком, кто должен сражаться за колонии».

«Не она подписывает согласие на закрытие того или иного органа, и вы это знаете, как бывший глава, или забыли уже что ли? Это консолидированная ответственность всех вместе взятых»,— обратился он к Петру Соколюку, признав, что колонии «необходимо сохранить».

Председатель комитета по законодательству Евгений Старков (ЕР) напомнил собравшимся, что депутаты трижды рассматривали доклад уполномоченного в 2025 году, что «является нетипичной ситуацией, требующей внимания». По словам депутата, парламентарии выявили в отчете несоответствие изложенных фактов с официальными данными, устаревшую информацию и противоречие правовой аргументации официальному толкованию.

«Обеспокоенность вызывает характер коммуникации со стороны уполномоченного в ходе обсуждения выявленных проблем. Во время устных обсуждений уполномоченный систематически вел неуместную риторику, характеризуя выявленные ошибки как претензии»,— сказал господин Старков.

Депутат отметил, что комитет третий год подряд отправляет на доработку доклады омбудсмена. «Помимо традиционных проблем с достоверностью информации и ошибок в содержательной части в отчетном периоде добавились попытки аргументировать и оправдать ошибки, что является недопустимым»,— добавил он, призвав госпожу Мерзлякову к «конструктивному диалогу», а депутатов — к принятию доклада к сведению.

Отчет уполномоченного о работе в 2024 году поддержали 33 депутата, 13 — воздержались.

После голосования к парламентариям обратился Денис Паслер, подчеркнув, что «не нужно отдельно концентрировать внимание всех и вся» на незначительных ошибках.

«Увидели, вместе поправили. Если на чем-то и нужно концентрироваться, то на той работе, которая требуется от соответствующего уполномоченного органа, а не на каких-то бумажках»,— призвал врио губернатора.

В напутствие господин Паслер пожелал омбудсмену в 2025 году повысить процент решенных положительно обращений. «В вашей помощи нуждаются достаточно людей, поэтому сил вам. Не сомневаюсь, что и правительство, и депутаты будут поддерживать и работать вместе с вами»,— сказал он.

Василий Алексеев