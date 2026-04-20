Паслер предложил назначить Татьяну Мерзлякову на пост свердловского омбудсмена

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в Заксобрание региона кандидатуру Татьяны Мерзляковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека на Среднем Урале, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Предложение рассмотреть кандидата глава региона направил председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной. «В должности уполномоченного по правам человека Татьяна Мерзлякова внесла большой вклад в дело защиты прав человека, всегда активно помогая жителям области»,— сказано в сообщении.

Татьяна Мерзлякова окончила факультет журналистики Уральского государственного университета (УрГУ) в Свердловске, работала в газете «Режевская весть». Была избрана депутатом Режевского городского Совета народных депутатов, позже — депутатом областной думы Заксобрания Свердловской области.

Пост омбудсмена в регионе госпожа Мерзлякова занимает с 2001 года. Без принятия очередных поправок она должна была уйти в отставку в июне 2026 года в связи с истечением своего второго срока на посту уполномоченного. Депутаты приняли закон, позволяющий ей работать омбудсменом до 2031 года.

Ирина Пичурина