Паслер внес законопроект о продлении полномочий омбудсмена Татьяны Мерзляковой

Свердловский губернатор Денис Паслер внес в заксобрание законопроект, чтобы действующий уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова могла продолжить работу на своем посту. Об этом сообщило агентство ЕАН со ссылкой на источник в аппарате губернатора и правительства региона.

Изменения в закон «Об уполномоченном по правам человека в Свердловской области» планируется рассмотреть в комитете по законодательству в понедельник, 16 марта. Документ представит заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Сергей Никонов. По информации источника, власти хотят поменять ссылку на основание для установления ограничения по количеству сроков уполномоченного.

В 2016 году ограничения по количеству сроков для омбудсмена были закреплены со ссылкой на федеральный закон 2015 года. Однако в 2020 году этот документ утратил силу после принятия нового базового закона.

Законопроект предлагает заменить ссылку на действующий федеральный закон 2020 года. «Поскольку законодательство обратной силы не имеет, отсчет сроков Татьяны Мерзляковой должен исчисляться с принятия федеральной нормы. Это значит, что ее текущий срок — первый»,— рассказал собеседник.

Татьяна Мерзлякова с 2001 года занимает пост уполномоченного по правам человека в Свердловской области. После изменений законодательства в 2016 году сроки ее полномочий «обнулились» и начали отсчитываться заново. Согласно федеральным правилам региональные омбудсмены могут занимать пост не более двух сроков по пять лет. Без принятия поправок Татьяна Мерзлякова должна уйти в отставку в 2026 году.

