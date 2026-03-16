Свердловские депутаты одобрили отчет омбудсмена без его отправки на доработку

Члены комитета заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности с первого раза поддержали доклад уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой о ее работе за 2025 год. В предыдущие годы депутаты отправляли отчет на доработку из-за фактических, статистических и орфографических ошибок в документе. В 2025 году комитет поддержал доклад только после его третьего рассмотрения.

Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Мерзлякова сообщила, что за 2025 год ей поступило около 50 тыс. обращений, из которых больше половины касались специальной военной операции (СВО). Второй темой, о которой свердловчане наиболее всего писали омбудсмену, стало мошенничество в сфере жилья, третей — учреждения ФСИН, четвертой — социальное обеспечение, пятой — экономические права, шестой — правоохранительная сфера, седьмой — ЖКХ. «Нас волнует тема тарифов, оплаты за вывоз мусора и сокращение площадок. Сложный вопрос, буквально на каждом приеме населения люди его задают, мы с министром энергетики и ЖКХ Алексеем Рубцовым и заместителем губернатора Сергеем Швиндтом об этом бьем тревогу»,— сказала уполномоченный.

Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что не снимает с контроля тему уральцев, которых привлекли по ст. 205 УК РФ (террористический акт), добавив, что пообщалась «практически с каждым». «Печально, что люди оказываются под гнетом влияния, в том числе иностранного, что они выходят с готовностью совершить террористические акты. Все до одного говорят о том, что их пытались купить и даже перечисляли деньги, некоторые успели их получить, но сейчас они за это получат очень большие сроки»,— пояснила омбудсмен.

Она заверила, что тему продолжают обсуждать в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. «Досадно, когда ни политические деятели, ни убежденные сторонники какой-то иной точки зрения, а именно обычные жители начинают проходить с этими статьями»,— сказала она.

Председатель комитета Евгений Старков отметил, что доклад Татьяны Мерзляковой стал «более соответствующим требованиям и стандартам, предъявляемым к такого рода документам». «Внимательность комитета к деталям, профессиональный подход позволили обеспечить необходимый уровень качества и полноту представленной информации. Благодаря этому контролю и корректировкам доклад отражает ключевые моменты работы в более ясном и структурированном виде»,— пояснил он.

За рассмотрение доклада на очередном заседании заксобрания во вторник, 24 марта, единогласно выступили все пять членов комитета, присутствующие на отчете омбудсмена.

В ходе заседания комитета его члены также одобрили поправки в закон об уполномоченном по правам человека в Свердловской области, которые позволят Татьяне Мерзляковой продолжить работу до 2031 года в случае поддержки ее кандидатуры губернатором Денисом Паслером. Без изменений действующего законодательства госпожа Мерзлякова будет должна уйти в отставку в июне 2026 года в связи с истечением своего второго срока на посту омбудсмена.

Василий Алексеев