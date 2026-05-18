Reuters: США решили продлить разрешение на покупку российской нефти

Минфин США решил продлить на 30 дней действие лицензии, которая позволяет странам покупать российскую нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник. Позже информацию подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам источника Reuters, о продлении лицензии Минфин США попросили несколько стран Персидского залива, поставки нефти в которые прервались из-за закрытия Ормузского пролива.

США выпустили лицензию 13 апреля, чтобы решить проблему дефицита нефти на мировых рынках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Затем американский Минфин продлил действие документа до 16 мая. Более 10 стран попросили Минфин США продлить послабление санкций против российской нефти, сообщал глава ведомства Скотт Бессент.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в апреле составили 855,6 млрд руб. против 617 млрд руб. в марте, сообщал Минфин России. Это на 38,7% больше месяц к месяцу. По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия получит 200 млрд руб. доходов из-за повышения мировых цен на нефть.

Новость была обновлена в 20:08, после подтверждения информации министром финансов США.