США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая

США разрешили до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Генеральная лицензия была опубликована Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Новый документ полностью заменяет собой аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой завершилось 11 апреля. Американские власти продлили временное окно для завершения текущих сделок и логистических цепочек, связанных с российским сырьем, если оно было отгружено на суда до указанного срока.

Ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут продлевать лицензию на продажу российской нефти.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в марте выручка России от продажи нефти и нефтепродуктов на внешних рынках достигла $19,04 млрд. Доходы увеличились на $9,7 млрд по сравнению с февралем и превысили аналогичный показатель прошлого года на $4,76 млрд.