Более 10 стран попросили Минфин США продлить лицензию на продажу нефти из России

Более 10 стран попросили Минфин США продлить послабление санкций против российской нефти. Об этом глава министерства Скотт Бессент рассказал во время слушаний в комитете сената по ассигнованиям.

«Более десяти наиболее уязвимых и бедных в плане энергоснабжения стран обратились ко мне с просьбой продлить действие этой отсрочки по санкциям, причем речь идет всего лишь о 30 днях»,— сказал господин Бессент (цитата по ТАСС).

18 апреля США разрешили продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Лицензия действует до 16 мая. Новый документ полностью заменяет собой аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой завершилось 11 апреля. Она позволяла продавать нефть, загруженную на суда до 12 марта. Ее ввели ради стабилизации цен на топливном рынке.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в марте выручка России от продажи нефти и нефтепродуктов на внешних рынках достигла $19,04 млрд. Это почти вдвое больше февральского показателя и на $4,76 млрд больше показателя 2025 года.