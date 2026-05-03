В Минфине оценили доходы бюджета России от подорожания нефти в 200 млрд рублей

Бюджет России получит 200 млрд руб. доходов из-за повышения цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью ИС «Вести».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы их (дополнительные доходы.— “Ъ”) ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца — одинаковые», — сказал господин Силуанов. По его словам, упомянутые показатели друг друга уравновесят.

Цены на энергоносители растут после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. По информации Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал «не преувеличивать» прибыль России из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Нефтегазовые доходы России за январь — март 2026 года упали на 45,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2025-го и составили 1,4 трлн руб.