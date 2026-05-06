Нефтегазовые доходы бюджета России превысили 855 млрд руб. в апреле

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в апреле составили 855,6 млрд руб. против 617 млрд руб. в марте. Это следует из отчета Минфина.

Доходы российского бюджета от нефти и газа в апреле выросли на 38,7% по сравнению с предыдущим месяцем, однако упали на 21,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Показатели за месяц увеличились на 239 млрд руб. из-за резкого роста цен на нефть в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Доходы от энергоносителей за апрель стали рекордными с октября 2025 года. Всего за первые четыре месяца года в госбюджет поступило 2,3 трлн руб. нефтегазовых средств, что на 38,3% меньше год к году. Годовой план по наполнению бюджета России составляет 8,92 трлн руб.