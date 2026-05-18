Ушаков исключил связь между визитами Путина и Трампа в Китай

Между визитами в Китай президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет «никакой увязки», сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Господин Путин посетит Китай 19–20 мая. Американский президент находился в КНР 13–15 мая.

«Мы обычно с китайцами согласовываем заранее план проведения переговоров»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, даты визита президента России в Китай были согласованы в феврале — после разговора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по видеосвязи.

Изначально визит Дональда Трампа в Китай планировался на конец марта–начало апреля, подчеркнул Юрий Ушаков. «Но потом по некоторым причинам, из-за иранской эпопеи, он был перенесен на 13-15 мая, то есть как раз накануне нашей поездки в Пекин»,— добавил помощник российского президента.

Дональд Трамп провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином. Стороны достигли нескольких торговых соглашений, в том числе о покупке американских самолетов Boeing, сельскохозяйственной продукции США и других товаров. Во время визита президента России в Китай планируется подписать около 40 документов о сотрудничестве стран в разных сферах, сообщил Юрий Ушаков.

