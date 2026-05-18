Ушаков раскрыл программу визита Путина в Китай

Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай будет подписано около 40 документов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, документы будут касаться сотрудничества стран в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной, кинематографической и других областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

21 документ будет подписан в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Среди них — Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. «Об остальных будет просто объявлено на церемонии»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по ТАСС). Межправительственные, межведомственные и коммерческие документы будут также затрагивать вопросы атомной энергетики и взаимодействия между информационными агентствами.

Встреча российского президента с Си Цзиньпином начнется после церемонии приветствия Владимира Путина в Доме народных собраний. «Эта встреча проводится в узком составе, и в ходе нее планируется обсудить наиболее важные вопросы, важные и чувствительные вопросы отношений между нашими странами»,— рассказал Юрий Ушаков.

Лидеры стран обсудят в том числе строительство газопровода «Сила Сибири-2», который предполагает поставку российского газа в Китай через Монголию. Кроме того, Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Они обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, добавил помощник российского президента.

Визит Владимира Путина в Китай состоится 19–20 мая. В состав российской делегации войдут заместители председателя правительства Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.