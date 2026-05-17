Белый дом назвал денуклеаризацию КНДР общей целью США и Китая

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин назвали общей целью денуклеаризацию КНДР. Об этом заявил Белый дом по итогам визита американского президента в Китай.

Среди других итогов переговоров сторон:

лидеры стран договорились, что Иран не может обладать ядерным оружием;

стороны призвали к возобновлению судоходства в Ормузском проливе и пришли к соглашению, что никто не может взимать плату за проход судов;

КНР одобрила первоначальную закупку 200 американских самолетов Boeing для китайских авиакомпаний;

в ближайшие три года Китай будет закупать сельскохозяйственную продукцию США на сумму не менее $17 млрд в год;

Китай восстановил доступ на рынок для американской говядины;

Китай возобновил импорт мяса птицы из США.

Визит Дональда Трампа в Китай прошел с 13 по 15 мая. Это стало его первым визитом в КНР с 2017 года. Си Цзиньпин принял приглашение господина Трампа посетить США с государственным визитом осенью.

