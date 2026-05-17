Очень большая «двойка»

Президент США Дональд Трамп подвел итоги своего визита в Китай, назвав его «огромным успехом». Китайская сторона сообщила о «значительных результатах» саммита. Оценки мировых СМИ гораздо более критичны — они утверждают, что Трамп проиграл китайскому лидеру. Однако совершенно очевидно, что визит способствовал продвижению США и КНР к гармонизации двусторонних отношений, продемонстрировав готовность сторон избегать конфронтации и находить общий язык по Тайваню, Ирану и Украине. Третьей стороной нового диалога США и Китая становится Россия — сразу после президента Трампа свой визит в КНР уже на этой неделе совершит президент РФ Владимир Путин.

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин, общаясь с Дональдом Трампом, раскрыл свое видение китайско-американских отношений, применив к ним формулу «конструктивная стратегическая стабильность»

Первые итоги своего визита в Пекин, завершившегося 15 мая, Дональд Трамп начал подводить уже на борту президентского самолета Air Force One, возвращавшегося в Вашингтон.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином возобновила находившиеся на пуазе американо-китайские контакты на высшем уровне, которые теперь станут гораздо более интенсивными. «Потенциально в этом году мы встретимся четыре раза»,— сообщил Трамп, который в Пекине пригласил Си Цзиньпина уже в сентябре посетить с государственным визитом США.

По словам Трампа, он также попытается принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в китайском городе Шэньчжэнь. И наконец, в декабре Трамп рассчитывает на еще один приезд китайского лидера в США — на этот раз на саммит G20 в Майами (ранее Трамп также заявлял, что считает «полезным» и возможное участие в саммите G20 президента Путина).

Отвечая на вопрос о том, удалось ли сблизить позиции лидеров США и Китая по главному раздражителю в двусторонних отношениях — проблеме Тайваня, Трамп заявил:

«Думаю, у нас есть очень хорошее взаимопонимание по Тайваню. Он (Си Цзиньпин.— “Ъ”) не хочет видеть никакой борьбы за независимость, потому что это было бы очень серьезным столкновением».

На уточняющий вопрос, будут ли США продолжать продавать оружие Тайваню, Трамп пообещал «принять решение в скором времени».

Что касается конфликта США и Ирана, то Трамп не пытался привлечь Си Цзиньпина к посредничеству. «Я не просил его (председателя Си.— “Ъ”) ни о каких услугах. Я не просил его оказать давление»,— сообщил Трамп. Кроме того, по его словам, он рассматривает возможность снятия санкций с китайских нефтяных компаний, закупающих нефть у Ирана.

Подведение итогов визита в КНР президент Трамп продолжил после возвращения в Вашингтон. «Это был огромный успех. Мы заключили много сделок. Много всего произошло, и позже вы об этом узнаете»,— сообщил Трамп журналистам.

Таким образом, он сразу попытался сбить преобладающий критический настрой американских СМИ, объявивших о провале миссии Трампа в Пекине и отсутствии значимых договоренностей по всем ключевым вопросам, включая войну тарифов и санкций, доступ в Китай для американского бизнеса, поставки в США редкоземельных металлов, а также ИИ, Тайвань, Иран и Украину.

В интервью телеканалу Fox News президент США описал, как, по его мнению, можно не допустить новых торговых войн с Китаем. «Если они хотят избежать пошлин, они будут создавать предприятия в Соединенных Штатах»,— заявил Трамп.

Возвращаясь к вопросу Тайваня, он указал на то, что и Пекину, и Тайбэю «было бы очень разумно немного остыть».

Таким образом, одним из заметных итогов визита Трампа в Китай стал заметный сдвиг в американском подходе к Тайваню.

Если предыдущая администрация Байдена не ставила под сомнение необходимость военной помощи острову, а ведущие члены Конгресса США развивали контакты с «тайваньскими сепаратистами» в пику Пекину, то нынешняя американская администрация предпочитает дистанцироваться от конфликта Пекина и Тайбэя. «Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость, а нам потом пришлось преодолевать 9,5 тыс. миль, чтобы воевать за них»,— предупредил Трамп.

В связи с этим вопрос о поставках оружия Тайваню интересен Трампу как инструмент торга с Пекином, но не как способ «защиты демократии» на острове, как это было во время скандального визита в Тайбэй бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Подводя итоги саммита, Пекин оценил их со знаком плюс. «Это была важная встреча, в ходе которой главы двух государств провели углубленное обсуждение и достигли плодотворных результатов»,— заявил глава МИД КНР Ван И. «Наиболее важным политическим консенсусом, достигнутым главами двух государств, стала договоренность о построении отношений конструктивной стратегической стабильности между Китаем и США»,— добавил он.

Новая формула «конструктивной стратегической стабильности» была впервые введена в оборот применительно к американо-китайским отношениям в выступлении председателя КНР Си Цзиньпина на банкете в честь президента Трампа. Смысл этого политического ноу-хау в отношениях с США раскрыл глава МИД КНР Ван И.

«Если главы двух государств будут правильно направлять огромный "корабль" китайско-американских отношений и управлять им, это непременно окажет значительное и далеко идущее влияние на развитие международной обстановки, всего человечества»,— заявил китайский министр.

«Великое возрождение китайской нации и возвращение величия Америке могут идти параллельно, не противореча и дополняя друг друга, принося пользу всему миру»,— констатировал глава МИД КНР.

Альтернативный сценарий китайская сторона считает губительным. «Конфронтация обречена на катастрофу как для обеих стран, так и для всего мира, в то время как сотрудничество может принести много великих результатов, которые принесут пользу обеим странам и всему миру»,— заявил Ван И.

Отдельное заявление глава МИД КНР сделал и по Украине. «Китай и США готовы поддерживать диалог и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса»,— заявил Ван И. «Китай и США надеются, что война скоро завершится. Пекин и Вашингтон, каждый по-своему, многое сделали, чтобы продвигать идею переговоров и мирного урегулирования»,— говорится в сообщении МИД КНР.

Между тем третьей стороной нового диалога США и Китая становится Россия. Сразу после президента Трампа со своим визитом в КНР 19 мая прибудет президент РФ Владимир Путин.

Газета The New York Times отмечает, что китайский лидер упомянул президента Путина во время прогулки с президентом Трампом по парку своей резиденции Чжуннаньхай. Как сообщает газета, когда лидеры Китая и США шли по парку, Трамп спросил, часто ли здесь бывают иностранные лидеры. «Очень редко. Например, здесь был Путин»,— ответил Си Цзиньпин, напомнив своему гостю о стратегическом партнерстве Пекина и Москвы.

Сергей Строкань