Главные новости за 16 мая. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 15 на 16 мая в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Ростове-на-Дону произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей. Ограничение затронуло улицы Шоссейная, Пойменная и Левобережная, а также пр-т Ворошиловский.

Утром 16 мая возникла угроза применения беспилотных летательных аппаратов по Таганрогу. Об этом в своем канале в МАХ сообщила глава города Светлана Камбулова. Она напомнила горожанам об основных правилах безопасности и о запретах на фото- и видеосъемку БПЛА, на попытки самостоятельно обезвреживать дроны.

В Ростове-на-Дону автомобилист не справился с управлением и допустил столкновение с тремя иномарками. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. 20-летний пассажир «Лады» получил травмы и был доставлен в больницу.

В Ростовской области был разработан большой туристический маршрут «По дороге на юг». Он рассчитан на три дня, его протяженность – 590 км и он действует круглый год. Маршрут начинается в Верхнедонском районе и завершается в Азове.