В Ростове из-за аварии в сети обесточили сразу четыре улицы

Утром 16 мая в Ростове-на-Дону произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей. Об этом сообщает АО «Донэнерго».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что ограничение подачи электричества затронуло улицы Шоссейная, Пойменная и Левобережная, а также пр-т Ворошиловский.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», – также указано в информации предприятия. Его специалисты указывают также, что подача электричества будет возобновлена без предупреждения.

Ефим Мартов

