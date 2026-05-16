Глава Таганрога предупредила об угрозе применения беспилотников

Утром 16 мая возникла угроза применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Таганрогу. Об этом в своем канале в МАХ сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Госпожа Камбулова напомнила горожанам об основных правилах безопасности при атаке БПЛА. В частности, необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. При нахождении на открытой местности в автомобиле или общественном транспорте надо выйти и укрыться в ближайших зданиях.

«Категорически запрещается вести фото-, видеосъемку БПЛА, находящегося в воздухе, пытаться самостоятельно сбить БПЛА подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS, при падении БПЛА трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом», – предупредила глава Таганрога.

Она напомнила, что к беспилотнику может быть прикреплено взрывное устройство и попросила горожан проявлять осторожность и сохранять спокойствие.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 15 на 16 мая военные сбили дроны в Таганроге и Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

Ефим Мартов