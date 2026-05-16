В Ростовской области военные сбили БПЛА над двумя городами и двумя районами

В ночь с 15 на 16 мая в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. Об этом глава региона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в МАХ.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться»,– написал губернатор. Он предупредил, что на Дону сохраняется беспилотная опасность и призвал земляков быть осторожными.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 14 на 15 мая военные сбили 40 дронов над Таганрогом и одиннадцатью районами региона.

Ефим Мартов