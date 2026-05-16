В Ростове в ДТП с четырьмя автомобилями был травмирован пассажир

В Ростове-на-Дону автомобилист не справился с управлением и допустил столкновение с тремя иномарками. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По данным дорожной полиции, ДТП произошло в донской столице 15 мая в 20:30, в районе дома №85/67 по пр-ту Ворошиловскому. Водитель 1998 года рождения на машине «Лада Приора» двигался со стороны ул. М. Горького в сторону ул. Лермонтовская, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль Toyota под управлением водителя 1984 года рождения. «После этого «Ладу Приора» отбросило на транспортное средство Mercedes под управлением водителя 1987 года рождения. Затем «Ладу Приора» отбросило на транспортное средство EXEED под управлением водителя 1981 года рождения», – уточняется в сообщении областной ГАИ.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. 20-летний пассажир «Лады» получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время ростовские полицейские устанавливают все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

Ефим Мартов