На Дону разработали туристический маршрут протяженностью 590 километров

В Ростовской области разработан большой туристический маршрут «По дороге на юг». Об этом губернатор Дона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в МАХ.

Информация о маршруте размещена на портале Путешествуем.рф, который создан в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». На странице маршрута указано, что он рассчитан на три дня, его протяженность – 590 км и он действует круглый год, начинается в Верхнедонском районе и завершается в Азове. На этом пути путешественники смогут побывать в музее-заповеднике Михаила Шолохова, парках «Лога» и «Малинки», увидеть достопримечательности Новочеркасска, посетить музей под открытым небом – станицу Старочеркасская и др. интересные места региона.

По словам Юрия Слюсаря, согласно исследованию, которое провело АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минэкономразвития РФ, большинство россиян рассматривают автопутешествия как семейный формат отдыха. «43% опрошенных путешествуют с детьми, а треть – отправляются в дорогу большой семьей, с родственниками. У нас на Дону есть прекрасные места, где можно провести время познавательно и интересно в выходные»,– отметил глава региона.

По его мнению, путешествие можно начать со ст. Вешенской и х. Кружилинского, а затем заехать в станицу Каргинскую. «Все эти места связаны с нашим великим земляком Михаилом Шолоховым», – напомнил губернатор.

Ефим Мартов