Воронежский «Факел» не стал чемпионом Первой лиги

В сезоне-2025/2026 Первой лиги первое место в турнирной таблице заняла московская «Родина». Воронежский «Факел», лидировавший на протяжении длительного времени, не вполне удачно выступил на весеннем отрезке, растерял преимущество и в итоге занял второе место, поскольку при равенстве очков (по 68) у столичного клуба лучше статистика в личных встречах. Матчи заключительного тура состоялись 16 мая.

После зимнего перерыва воронежцы набрали в 13 играх только 20 очков. В заключительном туре, тем не менее, «огнеопасные» сегодня разгромили ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме. Как сообщал «Ъ-Черноземье», один гол на свой счет записал Альберт Габараев, и дубль оформил Максим Турищев. Прямой выход в РПЛ «Факел» гарантировал себе еще в предыдущем туре, когда дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск».

«Клуб выполнил основную поставленную задачу — за один сезон вернулся в Российскую премьер-лигу напрямую, по спортивному принципу. Да, не всегда команде удавалась результативная, уверенная игра, не все запланированные очки оказались в копилке. Но эта история уже написана. Наступает самое ответственное время — подготовка к выступлению на новом уровне, комплектование коллектива, способного еще больше радовать воронежцев интересной тактикой и самоотверженной игрой»,— прокомментировал результат последнего тура и всего сезона губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Родина» сегодня доминировала в Туле, где обыграла местный «Арсенал» со счетом 4:1. Два гола забил форвард москвичей Артем Максименко. Благодаря этому «Родина» одержала еще одну небольшую победу над «Факелом» — дубль Максименко позволил ему обойти нападающего воронежцев Белайди Пуси и выиграть гонку бомбардиров Первой лиги. Теперь «Родина», основанная в 2015 году, впервые в своей истории будет выступать в высшем дивизионе России.

«Факел» и «Родина» в первом круге турнира встретились в Химках в сентябре прошлого года. Тогда москвичи победили со счетом 2:0 — отличились Папе Гуэйе и Артем Максименко. Игра закончилась дракой на поле. Тренер воронежцев Валерий Климов был дисквалифицирован на семь матчей. Позднее он покинул клуб.

Во втором круге команды сыграли в Воронеже 13 апреля. В этом принципиальном матче «Родина» выглядела значительно сильнее «Факела» и победила со счетом 3:1, причем гости открыли счет уже на шестой минуте встречи. Символический первый удар по мячу наносил Валерий Климов.

Денис Данилов