Тренер воронежского «Факела» обозвал судью «чучелом» и пропустит семь матчей

Валерий Климов, помощник главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел», дисквалифицирован на семь игр Первой лиги за то, что обозвал «чучелом» главного арбитра матча десятого тура с подмосковной «Родиной». Об этом со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца сообщил ТАСС.

Игра прошла 15 сентября в городе Химки — сразу после нее футболисты устроили на поле массовую драку.

Наказание понесли и игроки «Родины». На пять матчей отстранен Лео Гогличидзе, на два — Аршак Корян, на один — Артем Мещанинов.

Юрий Голубь