Воронежский «Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» и вышел в Премьер-лигу

В 33-м туре, в последнем домашнем матче завершающегося сезона Первой лиги воронежский «Факел» принимал «СКА-Хабаровск». Матч завершился нулевой ничьей, хотя команда хозяев считалась несомненным фаворитом. Несмотря на далеко не самый яркий футбол, «огнеопасные» выполнили турнирную задачу — полученное очко гарантировало им прямой выход в Премьер-лигу. Клуб вернулся в элитный дивизион всего через год после вылета. За историческим для воронежского спорта событием 8 мая на стадионе наблюдали губернатор Александр Гусев, спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов и более 9,5 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Данилов Фото: Денис Данилов

По-настоящему острые моменты в матче можно было пересчитать по пальцам одной руки. В первом тайме их фактически не было вовсе, и пассивная игра «Факела» под конец игрового отрезка даже начала вызывать заметное неудовольствие у его болельщиков. Тем не менее гостям также не удавалось создать на поле что-то внятное.

Во второй 45-минутке у «огнеопасных» была пара возможностей забить победный мяч, но воронежцы их не реализовали. На 60-й минуте хозяева безрезультатно выполнили угловой, но во второй волне атаки удар Дарко Тодоровича пришелся в защитника, а следом Никита Моцпан выстрелил метров с семнадцати в дальний угол, но немного промахнулся. По трибунам прошел мощный гул — вначале казалось, что мяч шел в створ ворот.

Таким же гулом трибуны отреагировали на игровой момент на 77-й минуте. Вышедший на замену Ильнур Альшин с левого фланга подал в чужую штрафную, где на выходе сильно ошибся вратарь и капитан «СКА-Хабаровск» Ислам Имамов. Он не сумел выбить мяч, и тот упал буквально в ноги Максима Турищева в пяти метрах перед пустыми воротами. Но форвард воронежцев явно такого не ожидал, растерялся и не смог нормально пробить.

Заканчивали матч команды не слишком эффектно. «Факел» устал, и у него в этот вечер на поле мало что получалось. Гости же тянули время всеми способами и в итоге сумели увезти очко из Воронежа.

После матча воронежская команда осталась на поле и развернула баннер со словами благодарности болельщикам, которые горячо поддерживали ее на протяжении всего сезона. К трибунам обратился главный тренер команды Олег Василенко.

Последний матч сезона воронежцы проведут на выезде в Ульяновске против «Волги». Игра пройдет 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 13:00. Как бы игра ни сложилась, в зону стыковых матчей «Факел» уже не опустится, однако команда настроена добыть победу и побороться за чемпионство Первой лиги. Зависеть это также будет от выступления московской «Родины» в двух ее последних встречах.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем, 32-м туре «огнеопасные» со счетом 2:0 дома победили «Енисей», оборвав свою четырехматчевую безвыигрышную серию. Голами в составе воронежцев отличились Дарко Тодорович и Белайди Пуси.

Денис Данилов