Воронежский «Факел» проиграл в гостевой игре столичной «Родине»

Матч десятого тура Первой лиги в Москве между местной «Родиной» и воронежским «Факелом» завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Игра прошла 15 сентября на стадионе «Арена Химки» в Химках Московской области. Счет на 62-ой минуте открыл Папе Гуэйе. Второй гол «огнеопасные» получили на 95-ой минуте от Артема Максименко.

Таким образом, «Факел» занял третье место в турнирной таблице с 22 очками.

В начале сентября матч девятого тура Первой лиги между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом» закончился победой «огнеопасных».

Ульяна Ларионова