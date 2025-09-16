Матч между воронежским «Факелом» и подмосковной «Родиной» закончился дракой

После матча 10-го тура Первой лиги между воронежским «Факелом» и подмосковной «Родиной» произошла массовая драка. Как сообщил главный тренер воронежцев Игорь Шалимов, она началась после жеста, который показал его подопечным игрок «Родины».

Игорь Шалимов следит за игрой воронежского клуба «Факел»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«У нас все завелись. Была потасовка, но чего-то жесткого там, по-моему, не было. Потом три игрока ["Родины"] пришли в раздевалку, извинились за то, что "спровоцировали эту историю". Пожелали удачи нам»,— добавил господин Шалимов.

Матч между «Факелом» и «Родиной» прошел 15 сентября в Химках Московской области. Он завершился со счетом 2:0. По итогам встречи воронежцы расположились на третьей строчке турнирной таблицы, москвичи — на седьмой.

Игру 11-го тура Первой лиги «Факел» снова проведет на выезде. Она состоится 20 сентября в Красноярске, где «огнеопасные» встретятся с «Енисеем» (13-е место турнирной таблицы).

Алина Морозова