«Родина» выиграла у «Факела» в Воронеже со счетом 3:1

В 29-м туре Первой лиги «Факел» 13 апреля принимал в Воронеже московскую «Родину». Встреча была принципиальной — хозяева, обосновавшиеся на первой строчке таблицы, пропускали меньше всех в турнире, но гости, забравшиеся на второе место, показывали самый результативный атакующий футбол. В этот вечер «Родина» оказалась значительно сильнее соперника и победила со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гости открыли счет уже на шестой минуте встречи. В контратаке Йорди Рейна провел мяч по половине поля «Факела» и отдал вразрез в штрафную на оставшегося без опеки Ивана Тимошенко, который аккуратно отправил снаряд в сетку Игоря Обухова. «Родина» удвоила преимущество десять минут спустя — Магомедхабиб Абдусаламов сместился в штрафную площадь, не дал сблизиться с собой игрокам обороны и технично ударил в дальний угол.

Счет стал разгромным на 27-й минуте. В штрафной «Факела» слева получил мяч Артем Максименко, который пробил из-под ног Дарко Тодоровича в дальний угол. Голкипер «огнеопасных» не смог достать сложный удар. Пропустив третий, «Факел» выглядел на поле несобранно, воронежцев часто подводила техника. Атаки «огнеопасных» не выглядели серьезной угрозой для ворот Сергея Волкова.

Вторую половину встречи хозяева начали в нападении, стараясь прижать «Родину» к воротам. Игра «огнеопасных» выглядела немного острее, чем в первой 45-минутке, но по-настоящему опасных моментов стало ненамного больше. Тем не менее на 62-й минуте «огнеопасные» получили первый серьезный шанс отыграть один мяч — Игорь Юрганов бил метров с семи, но голкипер гостей успел среагировать и отбить мяч в сторону.

Под занавес второго тайма «Факел» пошел в нападение уже почти всей командой. И это дало результат — на 85-й минуте один мяч был отыгран. Бутта Магомедов прошел с мячом в штрафную и сыграл вдоль линии вратарской, где Никита Моцпан пропустил мяч на Белайди Пуси, который буквально с пары метров легко пробил Волкова. Гол взбодрил воронежцев, и они устроили навал на ворота соперника, но забить вновь не смогли.

После этого матча в активе у «Факела» 59 очков. Команда по-прежнему является лидером Первой лиги. Следующую игру воронежцы проведут в гостях в субботу, 18 апреля. Соперником станет «Чайка» из Песчанокопского, занимающая предпоследнее место в турнирной таблице.

В первый раз «Родина» и «Факел» встретились в Химках в сентябре прошлого года. Тогда москвичи победили со счетом 2:0 — отличились Папе Гуэйе и Артем Максименко. Как сообщал «Ъ-Черноземье», та игра завершилась дракой на поле. Тренер воронежцев Валерий Климов был дисквалифицирован на семь матчей. Позднее он покинул клуб. «Огнеопасные» 13 апреля пригласили Валерия Климова нанести символический первый удар по мячу.

Денис Данилов