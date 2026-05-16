Воронежский «Факел» разгромил «Волгу» со счетом 3:0 в последнем туре

В заключительном, 34-м туре Первой лиги воронежский «Факел» на выезде встретился с ульяновской «Волгой». Перед этим матчем главный тренер «огнеопасных» Олег Василенко говорил, что команда настроена побеждать и бороться за чемпионство лиги. «Волга» в свою очередь выходила на поле, уже решив задачу на сезон: хозяева обезопасили себя от возможного вылета во второй дивизион. Настрой «Факела» дал результат — воронежцы на классе выиграли со счетом 3:0. Матч прошел 16 мая на стадионе «Труд» в Ульяновске.

Первый опасный момент «Факел» создал уже на четвертой минуте. Воронежцы накрыли соперника высоким прессингом вблизи чужой штрафной, после чего Мераби Уридия с острого угла несильно направил мяч мимо вратаря Егора Бабурина. Снаряд на считанные сантиметры разминулся с дальней штангой. После этого «Факел» немного сбавил темп, а «Волга» нарастила процент владения мячом. Это привело к опасному моменту у ворот гостей на 19-й минуте — Кирилл Фольмер навесил с углового, и оставшийся в одиночестве Дмитрий Тихий сходу пробил в дальний угол, но отправил мяч немного выше дальней «девятки».

Ответ «Волги» взбодрил «огнеопасных». Уридия имел еще один шанс открыть счет на 24-й минуте. После точной подачи Николая Гиоргобиани опытный нападающий «Факела» «отклеился» от двоих опекунов и с близкого расстояния пробил головой точно под перекладину. Однако Бабурин выдал эффектный сейв, переведя мяч на угловой.

И все же в первом тайме мяч побывал в сетке ворот хозяев после удара Уридии — произошло это на 44-й минуте. Гол не был засчитан, потому что перед ударом нападающий отмахнулся от защитника Константина Ковалева, угодив тому локтем в кадык.

Начало второго тайма осталось за «Волгой», которая заставила напрячься защиту «Факела» и голкипера Игоря Обухова. Однако гости достаточно быстро вернули себе инициативу и начали переводить игру на половину поля соперника, заставляя ульяновскую команду много фолить и раз за разом получать желтые карточки. Давление принесло плоды — на 62-й минуте вышедший на замену Бутта Магомедов сыграл вперед на Гиоргобиани, который ювелирно перевел мяч Альберту Габараеву на линию вратарской «Волги». Защитник воронежцев в касание отправил мяч в левый угол, не оставив вратарю ни шанса.

Забитый гол и грамотные замены вдохнули новую жизнь в атаку «Факела». На 76-й минуте сменивший Дарко Тодоровича Ильнур Альшин эффектно прошел двоих соперников и прострелил от лицевой линии. Аксель Гнапи не добрался до мяча, но зато стоявший дальше Максим Турищев в упор вогнал снаряд в сетку пустых ворот ульяновцев. А на 86-й минуте в практически аналогичной ситуации Турищев оформил дубль. Прострел в этот раз выполнил Аксель Гнапи.

«Волга» могла забить гол престижа под занавес основного времени. Ошибся на выходе из ворот голкипер воронежцев, после чего Владислав Яковлев передал мяч под удар Игорю Гершуну. Выстрел был заблокирован стоявшим на «ленточке» ворот Игорем Юргановым. В добавленное время опасных моментов уже не было, и финальный свисток зафиксировал разгром «Волги».

«Ъ-Черноземье» писал, что в предпоследнем, 33-м туре «Факел» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась со счетом 0:0, хотя команда хозяев считалась несомненным фаворитом. В этом матче «огнеопасные» выполнили турнирную задачу — полученное очко досрочно гарантировало им прямой выход в Премьер-лигу. Однако, сыграв вничью, «Факел» уступил промежуточное первое место в турнирной таблице московской «Родине».

Обновлено. Московская «Родина» 16 мая выиграла у тульского «Арсенала» и стала победителем Первой лиги сезона-2025/2026. Воронежский «Факел», растерявший свой запас очков на весеннем отрезке, занял второе место.

Денис Данилов