Главные новости за 15 мая. Кавказ

Реализацию инвестиционного проекта по строительству глэмпинга в поселке Левоберезовском, который находится близ Кисловодска, планируется завершить в конце 2026 года. Проектом предусмотрено создание и обустройство 76 номеров.

С учредителей ставропольского «Агро-Альянс» взыскивают 61,7 млн руб. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей общества Волченко Натальи Викторовны и Кобылина Романа Викторовича в Арбитражный суд Ставропольского края направила конкурсный управляющий Евгения Броварец.

Правительство Дагестана направило в правительство РФ сметные расчеты по ряду поврежденных объектов, включая 446 объектов дорожной инфраструктуры.

В инвестиционном портфеле Ессентуков находятся десять планируемых проектов на 1,5 тыс. рабочих мест с объемом инвестиций в 22,6 млрд руб. На данный момент на территории города реализуется более десяти инвестпроектов общей стоимостью более 26 млрд руб.

Северная Осетия заняла первое место среди регионов России по темпам роста числа фермерских малых и средних предприятий с начала 2026 года. По состоянию на май 2026 года, количество фермерских МСП в республике увеличилось на 5,4%.

Решением Промышленного районного суда Ставрополя в доход государства обращено имущество экс-чиновника: квартиры в Санкт-Петербурге и Ставрополе, а также автомобиль Porsche.