С учредителей ставропольского «Агро-Альянс» взыскивают 61,7 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Агро-Альянс» Евгения Броварец направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей общества Волченко Натальи Викторовны и Кобылина Романа Викторовича. Размер требований составляет более 61,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Решением суда от 7 ноября 2024 года общество «Агро-Альянс» было признано несостоятельным (банкротом). В отношении него открыли конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Предприятие занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Оно зарегистрировано в городе Благодарный в 2017 году.

Конкурсным управляющим утверждена Броварец Евгения Валерьевна. Она является членом Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «СИНЕРГИЯ».

Определением от 16 апреля 2025 года суд прекратил упрощенную процедуру банкротства и перешел к конкурсному производству по общим правилам главы VII Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Тат Гаспарян