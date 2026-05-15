Строительство глэмпинга в поселке Левоберезовском завершат к концу 2026 года

Реализацию инвестиционного проекта по строительству глэмпинга в поселке Левоберезовском, который находится близ Кисловодска, планируется завершить в конце текущего года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

В министерстве пояснили, что с 2025 года создано 27 номеров. Проектом предусмотрено создание и обустройство 76 номеров.

Стоительство сети глэмпингов в регионе реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и гостепиимство». Сумма инвестиций в проект на Ставрополье составила 112 млн руб.

Наталья Шинкарева