Северная Осетия стала лидером в России по росту числа фермерских предприятий

Северная Осетия заняла первое место среди регионов России по темпам роста числа фермерских малых и средних предприятий с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Корпорации МСП.

По состоянию на май 2026 года количество фермерских МСП в республике увеличилось на 5,4%. Это максимальный показатель среди субъектов РФ. В число регионов-лидеров также вошли Астраханская область с ростом на 4,7%, Санкт-Петербург — 4%, Республика Саха (Якутия) — 3,6% и Дагестан — 3,3%.

По данным Корпорации МСП, общее число сельскохозяйственных малых и средних предприятий в России с начала года увеличилось более чем на 1 тыс. и приблизилось к 192 тыс. Наиболее заметный прирост зафиксирован в сегменте выращивания многолетних культур и рассады.

В корпорации сообщили, что малый и средний бизнес представлен практически во всех отраслях сельского хозяйства. С начала 2026 года число МСП, занимающихся выращиванием многолетних культур, увеличилось на 12%, рассады — на 7%, разведением лошадей — на 5%, выращиванием специй и пряностей — на 4,6%.

Среди перерабатывающих производств наиболее существенный рост отмечен в выпуске вермута и других ароматизированных натуральных виноградных вин — на 6,5%. Также увеличилось число МСП, производящих приправы и пряности — на 4%, а также макаронные изделия — на 3,8%, отметили в Корпорации МСП.

Валерий Климов