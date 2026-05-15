В Ессентуках реализуют десять инвестпроектов на 22,6 млрд рублей

В инвестиционном портфеле Ессентуков находятся десять планируемых проектов на 1,5 тыс. рабочих мест с объемом инвестиций в 22,6 млрд руб. Об этом сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На данный момент на территории города реализуется более десяти инвестпроектов общей стоимостью более 26 млрд руб. Они позволят создать 1,5 тыс. рабочих мест.

По информации господина Доронина, в 2025 году план по вложениям в основной капитал Ессентуков исполнен на 109,4% — 20,6 млрд руб. Темп роста к предыдущему году — 112,6%. По этому показателю город вошел в ТОП-5 территорий Ставрополья.

Наталья Белоштейн