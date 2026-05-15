В Ставрополе имущество экс-чиновника обращено в доход государства

Решением Промышленного районного суда Ставрополя в доход государства обращено имущество экс-чиновника: квартиры в Санкт-Петербурге и Ставрополе, а также автомобиль Porsche. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что стоимость недвижимости и машины значительно превысила совокупный доход семьи за последние годы. Ответчики не смогли подтвердить законность происхождения этих средств.

Иск был полностью удовлетворен судом. Решение не вступило в законную силу.

Наталья Белоштейн