В Ставрополе имущество экс-чиновника обращено в доход государства
Решением Промышленного районного суда Ставрополя в доход государства обращено имущество экс-чиновника: квартиры в Санкт-Петербурге и Ставрополе, а также автомобиль Porsche. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.
В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что стоимость недвижимости и машины значительно превысила совокупный доход семьи за последние годы. Ответчики не смогли подтвердить законность происхождения этих средств.
Иск был полностью удовлетворен судом. Решение не вступило в законную силу.